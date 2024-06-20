لابيد: تطرف بن غفير وسموتريتش يجرنا لعالم الجنون وانهيار الحكومة من الداخل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش يجرنا إلى عالم الجنون ويؤدي إلى انهيار الحكومة من الداخل، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يساعدنا على نطاق غير مسبوق وهذا جنون سياسي.

يذكر أن نتنياهو أعلن قبل أيام عن حل حكومة الحرب بعد أن استقال منها الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بسبب "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن قرار نتنياهو كان متوقعًا، في ظل مطالبة بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلًا من الوزيرين المستقيلين.