الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد فرقة بقوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لـ"حماس"

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك عن اغتيال قائد فرقة في قوة النخبة بكتيبة بيت حانون التابعة لحماس، أحمد حسن سلمي السواركة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن نجاحه في اغتيال الناشط أحمد ياسر القرا، في وحدة مضادات الدبابات التابعة لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو.

وادعى الاحتلال أن "القرا" شارك في هجمات سابقة في أكتوبر الماضي، بما في ذلك محاولات لإطلاق النار على جنود الاحتلال في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الاحتلال الشاباك

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