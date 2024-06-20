الإيقاف يُطارد 7 نجوم من الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

تواجه مباراة القمة التي تجمع بين الأهلى والزمالك في الجولة السابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل يوم الثلاثاء المقبل، خطر التأجيل، في حال إصرار الزمالك على موقفه الرافض خوض أي مباراة إلّا بعد أداء المارد الأحمر وبيراميدز لجميع مبارياتهم المؤجلة من الدور الأول.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية غدًا الجمعة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دورى نايل، فيما يواجه الزمالك نظيره فاركو فى المباراة المؤجلة من نفس الجولة.

وقبل مواجهة القطبين (الأهلى والزمالك) الداخلية وفاركو، في البروفة الأخيرة لمباراة القمة، يطارد شبح الإيقاف 7 نجوم من الفريقين في حال حصول أي من اللاعبين على الإنذار.

الإيقاف يطارد 7 نجوم من الأهلى والزمالك

ويواجه الأهلي احتمالية غياب 3 لاعبين عن صفوف الفريق، في مباراة القمة، حال حصول أي منهم على الإنذار الثالث، وهم: المالي أليو ديانج، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ولدى كل واحد منهم إنذاران قبل مواجهة الداخلية، وفي حال الحصول على الإنذار الثالث سيتأكد غيابه عن المباراة، لينضم لكتيبة النجوم في الفريق التي تغيب عن القمة، أمثال التونسي على معلول، والفلسطيني وسام أبوعلي، والجنوب إفريقى بيرسي تاو؛ للإصابة.

فيما يواجه 4 لاعبين في الزمالك خطر الغياب عن مباراة القمة أمام الأهلي، حيث يدخل الرباعي عبدالله السعيد وعماد نبيل دونجا ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي، مباراة فاركو، وكل منهم لديه إنذاران، ما يعني أن حصول أي منهم على إنذار سيتأكد معه الغياب عن القمة والانضمام لطابور اللاعبين الذين سيغيبون عن القمة، أمثال محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي، وشيكابالا؛ للإصابة، والبنيني سامسون أكينولا، الذي يرفض البقاء مع الزمالك.