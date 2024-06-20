بن جفير: لن أستمر بحكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إنني لن أستمر في حكومة ترفع الراية البيضاء إذا لم تستمر الحرب في الجنوب والشمال، مؤكدًا: "أصر على أن أكون شريكًا في إدارة الحرب"، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في جلسة المجلس الوزاري السياسي والأمني عن إلغاء حكومة الحرب، التي جرى إنشاؤها بعد انضمام معسكر الدولة إلى حكومة الطوارئ.

ومع تقاعد بيني جانتس وجادي أيزنكوت، الأسبوع الماضي، طالب رئيس حزب عوتسما يهوديت، وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، بالانضمام إلى حكومة الحرب، لكن نتنياهو أعلن إلغاءه، ومن المتوقع أن يواصل إجراء مناقشات محدودة مع وزير الدفاع والوزير رون ديرمر في منتدى محدود وغير رسمي.

ومتابعة لهذه التطورات، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في القدس، إنّ استقالة بيني جانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، وجادي أيزنكوت، قائد الأركان السابق، من حكومة الحرب ساعدت في اتخاذ نتنياهو قرار حل الحكومة وعودة الأمور إلى نصابها، والإجراءات المقرر اتخاذها ستكون نابعة من الكابنيت الأمني والسياسي.