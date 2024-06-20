استمر استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 20 يونيو 2024، رغم انتهاء أيام عيد الأضحى وعودة المحلات إلى زيادة سحب الدواجن من المزراع.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ويعرض “الدستور” آخر تحديثات أسعار الدواجن لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور، استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 89 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 100 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20 يونيو 2024

وتعرض “الدستور” للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 20 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 89 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 100 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الخميس 20 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 129 إلى 130 جنيها تصل للمستهلك بـ140 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الخميس 20 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ103 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم الخميس 20 يونيو 2023

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الخميس 20 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الخميس 20 يونيو 2024

سجل سعر البط البلدي 120 جينها

سجل سعر البط المسكوفي 105 جينات

وجاء سعر البط المولار 90 جينها

أسعار البانية اليوم الحميس 20 يونيو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم الحميس 20 يونيو 195 جنيها وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الخميس 20 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الحميس 20 يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الخميس 20 يونيو 2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الخميس 20 يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الخميس 20 يونيو 2024 بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الخميس 20 يونيو 2024 بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.