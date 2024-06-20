وزارة الزراعة:السلع الزراعية الواردة من الخارج بلغت 10 ملايين طن فى 2023

تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الحجر الزراعي خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لانهاء إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية، وفي اطار التاكد من استمرار العمل بالإدارات المختلفة بالحجر الزراعي على مستوى الجمهورية اثناء العطلات الرسمية، قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي بزيارة مفاجئة لادارة الحجر الزراعي داخل ميناء دمياط للتأكد من سير العمل خلال الاجازة وانسياب السلع الزراعية.

كما إنه اثناء الزيارة شاهد عمليات الفحص الجارية والتي يقوم بها مهندسي الحجر الزراعي المصري لشحنة القمح المستوردة من الخارج لحساب هيئة السلع التموينية والقطاع الخآص، حيث تم التاكد من تطبيق كافة الاجراءات والاشتراطات الحجريّة المتبعة والتي تضمن خلو الشحنات الواردة من الآفات الزراعية التي قد تؤثر على الثروة الزراعية المصرية.

كما تفقد «موسي» المعمل المركزي التابع للحجر الزراعي داخل ميناء دمياط وذلك للتاكد من جاهزيته للعمل والبدء في تشغيله، والذي انشيء حديثا للمساهمة في تسريع اجراءات فحص المنتجات الزراعية الواردة لسرعة الافراج عنها وفقا لخطة الدولة المصرية.





ومن الجدير بالذكر أن ادارة الحجر الزراعي بميناء دمياط تقوم باتمام اجراءات الفحص على السلع الزراعية الواردة من الخارج والتي قدرت في عام ٢٠٢٣ بنحو ١١ الف رسالة زراعية باجمالي ١٠ مليون طن وبنسبة ٤٠٪؜ من اجمالي المنتجات الزراعية الواردة من الخارج.

المنتجات الزراعية المصدرة



كما تقوم ايضا باتمام اجراءات الفحص الحجري اللازم على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج لتتوافق مع اشتراطات الدول والتي بلغت نحو ٨ الف رسالة زراعية باجمالي ٨١٠ الف طن وبنسبة ١١٪؜ من اجمالي الكمية التي تم تصديرها خلال موسم ٢٠٢٣ والتي بلغت ٧.٥ مليون طن من المنتجات الزراعية لدول العالم.

كما اجتمع موسي مع مهندسى الحجر الزراعي المتواجدين حيث ناقش بعض المقترحات التي من شأنها قد تساهم في تقليل زمن الافراج الجمركي للرسائل الواردة وبالاضافة إلى مناقشة سرعه انهاء اجراءات الصادر في ضوء حرص القيادة السياسية على تسهيل انسياب السلع الزراعية وتبادلها وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال اجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة المحاصيل وتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية وكذلك مراقبة الأسواق وقضاء مصالح المواطنين.