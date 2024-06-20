حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها النجمة أصالة، خاصة أنها تستعد خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية تشمل سلسلة من الحفلات الغنائية الضخمة، كما تسعى للانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "ثم أنا" لطرحه على طريقة السنجل خلال موسم الصيف، إذ طرحت منه أغنية واحدة فقط وهى "إنسان" التى حققت نجاحًا كبيرًا فور صدورها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

نشاط فني مكثف.. أصالة تستعد لجولة غنائية وتطرح أغنيات ألبوم "ثم أنا" على طريقة السنجل

كما تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم تحييه رفقة النجمة نجوى كرم فى ألمانيا بعد غد السبت الموافق 22 يونيو الجاري فى «أوبرهاوزن- دوسلدورف». وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاد جميع التذاكر، حتى مع طرح كمية إضافية نزولًا عند رغبة الجمهور.

أصالة بين ألمانيا وإسبانيا لإحياء حفلات الصيف

فيما تسافر النجمة أصالة إلى إسبانيا لإحياء حفل غنائي ضخم، وتحديدًا فى ماربيا أرينا فى إسبانيا، يوم الجمعة الموافق 26 يوليو الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تشدو أصالة، خلال الحفل، بباقة من أروع أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور ومنها: "شكرًا، 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني"، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

أصالة تحتفل مع جمهورها بأحدث أغنياتها "إنسان"

كما تحتفل أصالة خلال حفلاتها مع الجمهور بأحدث أغنياتها "إنسان"، وهي من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.

وتقول كلمات الأغنية : "وسط هذا الضجيج وضهر إنسان التفاصيل الشفتهن بي خطيرة.. قلبه بنصه لوحة واني عنوان احس وياه صرت مثل الأميرة.. دخل قلبي حرب بأسلوب فنان واخذني البيتهم مثل الأسيرة.. وعدنى بعمري ابد ماشوف خذلان واني ادري سند ما عندي غيره.. عمري العشته قبله هموم واحزان فرحتي بجيته صارت فد جبيرة.. كلام الغزل ماله يصير ديوان سمعته بجسمي صارت قشعريرة.. هو قبالي يحجي وبالي سرحان بهاي رموش عينه التسوى ديره.. رسم بیده طريقي اشكال والوان وكل هذا الاعيشه بجال خيره".