الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخرج وثائقى "أم الدنيا" يكشف تفاصيل الحلقتين الخامسة والسادسة

بوستر
بوستر

كشف المخرج محمود رشاد عن تفاصيل الحلقتين الخامسة والسادسة من وثائقي أم الدنيا المعروض على منصة واتش إت.

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ونشر رشاد، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بوستر الحلقتين، معلقًا: "تعرض الآن على واتش إت الحلقة الخامسة- الشهداء وآباء الصحراء. اضطهاد الرومان للمسيحيين في الإمبراطورية ومصر بالتحديد وبداية عصر الشهداء المسيحي المصري مع الإمبراطور دكيوي ودقلديانوس. هجرة الفلاحين إلى الصحراء وبداية الأديرة والرهبنة في صحراء مصر. انهيار الإمبراطورية الرومانية بعد حروب وصراعات داخلية وفترة الحكم الروماني الرباعي الذي سوف ينتهي بجلوس أول إمبراطور روماني مسيحي على العرش؛ الإمبراطور قسطنطين" .

وتابع: "الحلقة السادسة- بيزنطة تطور الرهبنة من التوحدية إلى الجماعية في الصحراء وقصة القديسة دميانا. انتقال العاصمة الرومانية إلى القسطنطينية وبداية العصر الروماني البيزنطي. أحداث مرسوم ميلان والمجمع الكنسي الأول في نيقيا، واضطهاد المسيحيين البيزنطيين للوثنيين بمصر وإغلاق المعابد المصرية القديمة بالكامل في عهد ثيودسيوس الثاني. انقلابات داخل الإمبراطورية البيزنطية ومصر تتزامن مع ظهور دين جديد بشبه الجزيرة العربية".

قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"

ودخل المسلسل الوثائقي أم الدنيا الجزء الثاني، والذي يأتي تحت عنوان "إحنا مين" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it".

واحتل مسلسل أم الدنيا، من بطولة النجمة سوسن بدر، المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"، حيث جاء في المركز الأول مسلسل "دواعي السفر"، من بطولة أمير عيد وكامل الباشا، يليه مسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة شيري عادل وإسلام جمال.

وتعرض منصة "watch it" الحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا يوم الخميس المقبل، وهي الحلقتان الخامسة والسادسة من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق عرضه. 

المخرج المخرج محمود رشاد منصة واتش أت الحلقة الخامسة رشاد وثائقي

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