محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية الصحة خلال عيد الأضحى

أفادت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأنه تم المرور الميداني على مستشفيات قويسنا وبركة السبع المركزي وأشمون ومنوف العام، ومستشفيات الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد والأمراض الصدرية وجراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم.

جاء ذلك في إطار متابعة مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتم تفقد عدد من الأقسام الداخلية والاستقبال وغرف القسطرة والعناية المركزة بالمستشفيات، وكذا متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالمرور الدوري على المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد أطقم النوبتجية لتقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل للمرضى خلال إجازة عيد الأضحى، انطلاقًا من تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الصحية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تمت متابعة تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التوعية الصحية 4140 مواطنًا على مستوى المحافظة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى أمس الأربعاء بإجمالي 258 فرقة طبية على مستوى المحافظة.

تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية

فيما أوضحت وكيل وزارة الصحة أنه تمت متابعة تفعيل المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ومنها مبادرة (دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأورام - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة - المقبلين على الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية)، وذلك من خلال 238 فرقة طبية بالمبادرات الرئاسية، مشيرة إلى أنه بلغ عدد المترددين على الخدمات الطبية 46208 وتردد العيادات بالمستشفيات 6927، وحالات الاستقبال بالمستشفيات 17977 والأشعة العادية 3389، الأشعة المقطعية 854، وحالات الدخول بالمستشفيات 725، حالات التسممات الغذائية واقعة واحدة بعدد 3 حالات، العقر الجماعي تم تسجيل واقعة واحدة بعدد أربع حالات، واستقبال الوحدات بطب الأسرة 308، وبلغ إجمالي المبادرات الرئاسية 13022، فيما سجلت صحة المرأة زيارة أولى 554 زيارة دورية 3762، وعدد المستفيدين من مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة 3903 الأورام السرطانية 4435 الطوارئ 368 والتوعية 732.

وأضافت أنه فيما يخص إدارة الأغذية تم المرور على عدد من المنشآت بإجمالى 251 وتم إعدام 476 كيلوجرامًا، 530 لترًا، وقامت إدارة صحة البيئة بالمرور على وحدات الغسيل الكلوي وسحب 55 عينة، وشبكات مياه الشرب تم سحب 360 عينة وسحب 57 عينة حمامات السباحة، وتم المرور على عدد 17 سلخانة، بالإضافة إلى عمل عدد 3 قوافل علاجية على مدى ثلاثة أيام وبلغ عدد المترددين 172 وقدمت فرق التوعية التي بلغ عددها 18 فرقة الخدمات لعدد من المستفيدين وبلغ 4140.