الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم العالى: تنظيم زيارة للطلاب الوافدين لمستشفى سرطان الأطفال 57357

التعليم العالي
التعليم العالي

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين زيارة لمجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، تحت إشراف د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وبمشاركة د. أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، ود. شريف أبوالنجا الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وتأتي الزيارة ضمن مبادرة "ادرس فى مصر"، والمبادرة المصرية للمنح والسياحة التعليمية EgyAID، وضمت مجموعة من الطلاب الوافدين من كليات الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والمعلومات، فضلًا عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ومنسقي الوافدين بالجامعات.

الزيارة تهدف لإطلاع الطلاب الوافدين على المستشفى

وأوضح الدكتور عبدالغني أن الزيارة تهدف لإطلاع الطلاب الوافدين على المستشفى التي تُعد صرحًا طبيًا متميزًا على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك للتعرف على أفضل ممارسات الرعاية الطبية والنُظم المُتبعة لعلاج المرضى، مضيفًا أن الطلاب تفقدوا أقسام المستشفى المختلفة، وزاروا العيادات الطبية ووحدات العلاج، والمعامل، ومركز الأبحاث، ومبنى السايبرنايف، والصيدلية الإكلينيكية، ومركز التحكم في العدوى.

كما استمع الطلاب إلى تقرير وثائقي حول المستشفى، ونشأته، ونظام العمل به، والإنجازات التي حققها خلال رحلة عمله لتحقيق مستوى الجودة المُتبع فى تقديم الخدمة الطبية للأطفال من مرضى السرطان، واطلع طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على برامج إدارة ملفات المرضى، التي تعد الأحدث في نظامها، كما زار الطلاب إدارة التعليم المستمر والتطوير المهنى والشئون الفنية.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم ما تعلموه خلال الزيارة والتطبيق العملي لدراساتهم فى مجالات الطب المختلفة، وكذا إعجابهم بالمستوى المتقدم للرعاية الصحية التى يقدمها المستشفى للأطفال المرضى، والتكنولوجيا المُستخدمة في كل مراحل العلاج والرعاية.

لإدارة المركزية الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات سرطان الأطفال 57357 شئون الوافدين الخدمة الطبية للأطفال

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