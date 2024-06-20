دبلوماسيون: الحزمة الجديدة من العقوبات على موسكو تشمل حظر إعادة شحن الغاز الطبيعى

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على موسكو تشمل حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي الروسي المسال، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

فرض قيود على نقل الغاز الروسى

وتشمل العقوبات الجديدة فرض قيود على نقل الغاز الروسي، ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الأفراد الذين سيخضعون للعقوبات الأوروبية.

فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التى تواصل ممارسة أعمالها فى روسيا

بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التى تواصل ممارسة أعمالها فى روسيا،، لكن تعارض ألمانيا هذا البند، لأن شركاتها الصناعية تواصل الاستثمار بنشاط في روسيا.

وقبل ذلك أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ستستهدف كل محاولات الالتفاف على القيود السابقة المفروضة على روسيا.

وأفاد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، بأن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.