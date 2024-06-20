الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

طقس
طقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

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حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

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حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة بالمحافظات اليوم:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 25 العظمى 37

درجات الحرارة فى كفرالشيخ الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 39

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 16 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 45

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 46

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 47

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 30 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 30 والعظمى 44

رصاد الجوية لسواحل الشمالية جنوب سيناء شمال الصعيد درجات الحرارة

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