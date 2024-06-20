بداية عام 1446.. موعد رأس السنة الهجرية 2024 ودعاء استقبالها

مع مرور إجازة عيد الأضحى 2024 واقتراب انتهاء شهر ذو الحجة ونهاية العام الهجري الحالي 1445، يتشوق الكثيرون لمعرفة موعد رأس السنة الهجرية 2024 وبدء العام الهجري 1446.

موعد رأس السنة الهجرية 2024

ننشر في هذا التقرير موعد رأس السنة الهجرية 2024 وموعد إجازتها الرسمية التي تكون مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة لمختلف القطاعات ويتم الإعلان عنها مع اقتراب موعدها.

من المتوقع أن يكون بداية موعد رأس السنة الهجرية 2024 للعام الهجري 1446 هو يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2024.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم العام الهجري الجديد 1446 لإعلان موعد رأس السنة الهجرية 2024 يوم 29 ذو الحجة 1445 والموافق بالميلادي الجمعة 5 يوليو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية 2024

وفور إعلان دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية 2024 يتم الإعلان عن الإجازة الرسمية للعاملين بمختلف القطاعات العام والخاص وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446.

دعاء رأس السنة الهجرية 2024

اللهمّ في بداية السنة الهجرية المباركة ومع دخول العام الهجري الجديد لك الحمد، أنت نورُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت قَيِّمُ السماواتِ والأرض، ولك الحمد، أنت ربُّ السماواتِ والأرض ومَن فيهن، أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، وقولُك الحقُّ، ولِقاؤك الحقُّ، والجنةُ حقٌّ، والنارُ حق، والنبِيُّون حق، والساعةُ حق، اللهمّ لك أسلَمتُ، وبك آمَنت، وعليك توكَّلت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسرَرتُ وما أعلَنت، أنت إلهي، لا إله إلا أنت

اللهم مع دخول السنة الهجرية الجديدة اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مُصِيباتِ الدنيا، ومَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهمَّ إني أعوذ بك من العجزِ والكسل، والجُبنِ والبُخل، والهَرمِ وعذابِ القبر، اللهمَّ آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تَشبع، ومنْ دعوةٍ لا يُستجابُ لها

اللهمّ إنّي أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلَّى الله عليه وسلَّم.

اللهم امنحني من الدنيا ما تَقِيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغًا لي إلى ما هو خير منها فإنّه لا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِنِي شرّ ما قضيت، إنّه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي.

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