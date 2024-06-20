الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو

وتشمل العقوبات الجديدة فرض قيود على نقل الغاز الروسي، ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الأفراد الذين سيخضعون للعقوبات الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا، لكن تعارض ألمانيا هذا البند، لأن شركاتها الصناعية تواصل الاستثمار بنشاط في روسيا.

وقبل ذلك، أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ستستهدف كل محاولات الالتفاف على القيود السابقة المفروضة على روسيا.

وأفاد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، بأن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات القاهرة الإخبارية الغاز

مواد متعلقة

كوريا الجنوبية: سنرد بحزم على أى فعل ناجم عن الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الحر

16 مليون جنيه إجمالى إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد إمام

النائب العام يشارك فى الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة "بريكس"

ضبط 1200 عبوة غذائية مغشوشة وإعدام 318 خلال حملة تفتيشية بالمنوفية

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة فى أحد شواطئ مطروح

سيراميكا كليوباترا يُطالب بتعيين حكام دوليين لمبارياته فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا