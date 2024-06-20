الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

حزمة العقوبات الجديدة ضد موسكو

وتشمل العقوبات الجديدة فرض قيود على نقل الغاز الروسي، ومن المتوقع أن تتوسع قائمة الأفراد الذين سيخضعون للعقوبات الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض قيود أكثر صرامة على نشاطات فروع الشركات الأوروبية التي تواصل ممارسة أعمالها في روسيا، لكن تعارض ألمانيا هذا البند، لأن شركاتها الصناعية تواصل الاستثمار بنشاط في روسيا.

وقبل ذلك، أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ستستهدف كل محاولات الالتفاف على القيود السابقة المفروضة على روسيا.

وأفاد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، بأن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.