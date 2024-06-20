الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024 والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إسبانيا
موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024 

من المقرر أن يكون موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024

تُقام مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024، على ملعب "فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024

تُذاع مباراة إسبانيا وإيطاليا في بطولة يورو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1 Max.

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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة إيطاليا في بطولة يورو 2024

  • في حراسة المرمى: أوناي سيمون
  • خط الدفاع: داني كارفاخال - لو نورماند – ناتشو – مارك كوكوريلا.
  • خط وسط الملعب: بيدري – رودري – فابيان.
  • في خط الهجوم: لامين يامال – أويارزابال - نيكو ويليامز.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع لمواجهة إسبانيا في بطولة يورو 2024

  • في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
  • خط الدفاع: دي لورينز - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالفايوري – ديماركو.
  • خط وسط الملعب: دافيدي فراتيسي – جورجينيو – باريلا.
  • في خط الهجوم: فيديريكو كييزا - جيانلوكا سكاماكا - لورينز بيليجريني.

تاريخ مواجهات إسبانيا ضد إيطاليا

والتقى المنتخبان في 40 مواجهة سابقة، حقق خلالها منتخب إسبانيا الفوز في 15 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لمنتخب إيطاليا، بينما تعادلا في 13 مواجهة.

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