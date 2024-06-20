الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك واستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادات مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، ويبدأ طلاب الثانوية العامة الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو بمادة اللغة العربية لكافة الشعب بالثانوية العامة 2024.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه من المتوقع أن تظهر النتيجة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الشعبة العلمية علوم يبدأون امتحانات المواد الخاصة بهم  يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2024

فيما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 للشعبة الأدبية كالتالي:

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم

مراجعة اللغة العربية الثانوية العامة 2024.. الأدب

بالتفصيل.. مجموع درجات الثانوية العامة 2024

10 نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة 2024 لحل امتحان اللغة العربية بسهولة

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي وفقا لما أعلنتها وزارة التربية والتعليم

  • مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
  • مادة الفيزياء 60 درجة.
  • مادة الكمياء 60 درجة.
  • مادة الأحياء 60 درجة.
  • مادة التاريخ 60 درجة.
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
  • مادة الديناميكا 30 درجة.
  • مادة الاستاتيكا 30 درجة.
  • مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
  • مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
  • مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لثانوية العامة 2024 جدول امتحانات الثانوية العامة ادة اللغة العربية موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى

باحث عن مؤتمر "قادة الأنجليكان": التقليد الكنسى مصدر أساسى فى الكنيسة القبطية

وقف التأشيرات بعد تهديدات "نصرالله".. ما حقيقة الخلاف بين قبرص ولبنان؟

تحرير 1095 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

منتخب مصر يتقدم للمركز الـ36 عالميًا والثالث إفريقيًا فى تصنيف "فيفا"

يتصدرها "ولاد رزق".. 108 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه