جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي وتوزيع الدرجات لجميع المواد

مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك واستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادات مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل عن المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، ويبدأ طلاب الثانوية العامة الامتحانات يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو بمادة اللغة العربية لكافة الشعب بالثانوية العامة 2024.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه من المتوقع أن تظهر النتيجة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الشعبة العلمية علوم يبدأون امتحانات المواد الخاصة بهم يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2024

فيما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 للشعبة الأدبية كالتالي:

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاءت توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي وفقا لما أعلنتها وزارة التربية والتعليم