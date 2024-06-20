الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوكرانيا: الهجوم الروسى على البنية التحتية للطاقة أدى لقطع الكهرباء

الهجوم الروسي
الهجوم الروسي

قالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم الروسي على البنية التحتية للطاقة أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من 218 ألف مستهلك في البلاد، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 529 ألفًا و750 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الـ24 ساعة الماضية، 1130 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضًا منذ بدء العملية العسكرية "7 آلاف و984 دبابة و15 ألفًا و319 من المركبات المدرعة و14 ألفًا و7 من النظم المدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و857 من أنظمة الدفاع الجوي و2297 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 2351 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفًا و78 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفًا و221 طائرة بدون طيار".

قطع الكهرباء الهجوم الروسي

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