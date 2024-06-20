الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صبور: 30 يونيو نقطة فارقة في تاريخ مصر وأعادتها للمسار الصحيح

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن  ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث بعد أن سنوات من التدهور الفوضى، وعكست وعي الشعب المصري وإدراكه للمخاطر التي تحيط بالوطن والمحاولات المستمرة لأخونتها من خلال انتزاعها من هويتها الثقافية والحضارية، وهو ما تصدى له المصريون بقوة في هذا اليوم التاريخي، الذي أعلنوا فيه إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

 يوم تدشين الجمهورية الجديدة

واعتبر "صبور"، 30 يونيو هو يوم تدشين الجمهورية الجديدة فقد بدأت مصر مرحلة جديدة من البناء والتعمير، رغم ما واجهته من تحديات علي رأسها مكافحة الإرهاب في سيناء وهى الحرب التي فقدت فيها مصر المئات من رجال القوات المسلحة والشرطة المخلصين، إلا أن ذلك لم يثني القيادة المصرية عن تحقيق رؤيتها فشهدت مصر  نهضة في جميع المجالات، بدأت بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يشعر المواطن البسيط بتحسن ملحوظ في حياته فضلا عن اتخاذ خطوات مهمة نحو توطين عدد من الصناعات وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط السياحة وتطوير الموانىء البحرية وتوسعة قناة السويس، وتحسين شبكات الطرق والكباري، ورفع كفاءة خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

ساهمت في الحفاظ على تماسك الدولة 

أكد عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو  ساهمت في الحفاظ على تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان، فكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصا علي تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، التى لا تقتصر فقط علي الحقوق السياسية، فشهدت السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية،  حيث عملت الدولة علي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 60 مليون مواطن، كذلك تبني برامج لدعم تمكين الفئات الأولي بالرعاية اقتصاديا، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفقر، رغم التحديات الاقتصادية التي عاشتها مصر بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية  وعلي رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى المسار الصحيح بعد فترة صعبة من عُمر هذا الوطن، لتنتقل إلى النهضة الشاملة التي أصابت كل شبر من أرض مصر ووصلت إلى المحافظات الحدودية والنائية وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، تلك المناطق التى عانت من الإهمال على مدار عقود طويلة، لكن اليوم تشهد نهضة تنموية شاملة ساهمت  في تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ثورة 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو النائب احمد صبور تاريخ مصر الدستور , الرئيس السيسي

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