رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة
الفئات من ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة تبحث دائما عن كارت الخدمات المتكاملة، وهو كارت تُصدره وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المصريين، تهدف إلى دمج جميع الخدمات الحكومية والاجتماعية في بطاقة واحدة، ما يسهل على المواطنين الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة إلى حمل العديد من الوثائق المختلفة.
مستحقو كارت الخدمات المتكاملة
1. يشترط أن يكون حامل البطاقة مصري الجنسية.
2. يجب أن يكون حامل البطاقة حاملًا لإعاقة بنسبة 40% أو أكثر.
وتشمل حالات الإعاقة المستحقة للبطاقة..
- البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد.
- الشلل الرباعي.
- الشلل الدماغي.
- حالات ضمور العضلات.
- شلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر.
- حالات كف البصر.
- الإعاقات المتعددة.
- حالات متلازمة داوون.
- الإعاقات الذهنية الأخرى (معدل الذكاء 35% أو أقل).
- حالات طيف التوحد.
- التقزم.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
هناك طريقتان للاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة وهى..
1. الاستعلام من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:
- اذهب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا.
- اضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
- اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك.
- اضغط على "استعلام".
يجب التأكد من تحديث بياناتك الشخصية على موقع الوزارة قبل تقديم طلبك.
إذا لم يتم قبول طلبك، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.
2. الاستعلام من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: الرقم: 1444
مميزات كارت الخدمات المتكاملة
يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لحامليه من ذوي الإعاقة، تشمل ما يلي..
- دمج جميع الخدمات الحكومية والاجتماعية في بطاقة واحدة: مما يسهل على ذوي الإعاقة الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة إلى حمل العديد من الوثائق المختلفة.
- الحصول على معاش تكافلي: يُصرف بشكل دوري لحاملي البطاقة الذين تنطبق عليهم الشروط.
- التأمين الصحي: يُتيح لحاملي البطاقة تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة مجانًا.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم: على بعض السلع والخدمات، مثل: ضريبة القيمة المضافة، ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي، ورسوم الشهر العقاري.
- الدمج في المدارس والجامعات: يُمكن لحاملي البطاقة من ذوي الإعاقة الدمج في المدارس والجامعات الحكومية بنسبة 5% من عدد الطلاب المقبولين.
- توفير فرص العمل: تُتيح للوزارة دمج حاملي البطاقة في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم في القطاعين العام والخاص.