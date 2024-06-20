الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استهداف مخزن مساعدات غذائية فى غارة إسرائيلية جديدة بدير البلح

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

كشف مراسل قناة "الغد" محمود اللوح، عن تفاصيل غارة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال استهدفت مخزن مساعدات غذائية في دير البلح.

وقال مراسل "الغد" إن الاحتلال شن غارة جديدة على مقر التنمية الذي كان من المفترض أن يبدأ عملية تسليم لمساعدات الطحين للعائلات الفلسطينية.

وأضاف أن الغارة تمت بطائرات مسيرة دون طيار استهدفت المخزن الذي يضم عددًا من المساعدات الغذائية، موضحًا أن هناك شهداء ومصابين فلسطينيين جرّاء الغارة الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود قصف شديد يستهدف شارع البركة في مدينة دير البلح، موضحًا أن الشهيد وصل عبر سيارة المدينة ومن المتوقع أن تصل سيارات الإسعاف تباعًا.

كما أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة يقصف وسط قطاع غزة بغارات مستمرة والطائرات الحربية والمدفعية، حيث استهدف الاحتلال منزلًا بجانب مخيم البريج.

غارة اسرائيلية دير البلح غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": جبهة الإنقاذ دعمت حركة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسى

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": هدف جبهة الإنقاذ كان رحيل الإخوان

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": كانت هناك نية لنزول المصريين للشوارع فى يناير 2013

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": اعتداء الإخوان على الكاتدرائية كان مصيبة كبيرة للمصريين

9 شهداء جرّاء استهداف عناصر تأمين شاحنات التجار شرق رفح الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية تقصف غرف قيادة جيش الاحتلال فى محور نتساريم

حسن نصر الله: سنقاتل بلا ضوابط ولا قواعد إذا فرضت الحرب علينا

حسن نصرالله: لا نسعى للدخول فى حرب شاملة مع إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الحر

16 مليون جنيه إجمالى إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" لمحمد إمام

النائب العام يشارك فى الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة "بريكس"

ضبط 1200 عبوة غذائية مغشوشة وإعدام 318 خلال حملة تفتيشية بالمنوفية

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة فى أحد شواطئ مطروح

سيراميكا كليوباترا يُطالب بتعيين حكام دوليين لمبارياته فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا