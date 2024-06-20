استهداف مخزن مساعدات غذائية فى غارة إسرائيلية جديدة بدير البلح

كشف مراسل قناة "الغد" محمود اللوح، عن تفاصيل غارة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال استهدفت مخزن مساعدات غذائية في دير البلح.

وقال مراسل "الغد" إن الاحتلال شن غارة جديدة على مقر التنمية الذي كان من المفترض أن يبدأ عملية تسليم لمساعدات الطحين للعائلات الفلسطينية.

وأضاف أن الغارة تمت بطائرات مسيرة دون طيار استهدفت المخزن الذي يضم عددًا من المساعدات الغذائية، موضحًا أن هناك شهداء ومصابين فلسطينيين جرّاء الغارة الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود قصف شديد يستهدف شارع البركة في مدينة دير البلح، موضحًا أن الشهيد وصل عبر سيارة المدينة ومن المتوقع أن تصل سيارات الإسعاف تباعًا.

كما أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة يقصف وسط قطاع غزة بغارات مستمرة والطائرات الحربية والمدفعية، حيث استهدف الاحتلال منزلًا بجانب مخيم البريج.