أبرزها "عامل قلق".. ناقد: انتعاشة مسرحية في موسم عيد الأضحى بـ11 عرضا

قال باسم صادق، الناقد المسرحي، إن المسرح المصري يشهد انتعاشة كبيرة، حيث شهد موسم عيد الأضحى 11 عرضا مسرحيا، في مشهد يحدث لأول مرة منذ فترة طويلة منها “ عامل قلق” و " مش روميو وجولييت"

وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 6 عروض مسرحية جديدة في العيد، تتنوع أفكارها بين الكوميديا والغنائي والاستعراضي.

11 عرضا مسرحيا في عيد الأضحي

وأوضح الناقد الفني، أن فكرة العروض الغنائية الاستعراضية أمر صعب جدًا، والمسرح الغنائي لا يقدر على تنفيذه أي شخص، ومثل هذه العروض تحتاج إلى نص غنائي بالكامل وهو أمر صعب جدًا.