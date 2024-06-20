الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول أيام فصل الصيف.. حالة الطقس اليوم الخميس 20-6-2024 في المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين وبالتزامن مع بدء أول ايام فصل الصيف، لذا نستعرض حالة الطقس اليوم وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الخميس 20 يونيو إلى الثلاثاء 25 يونيو سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، موضحة أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

"شديد الحرارة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء.. وحتى نهاية الأسبوع

درجات الحرارة اليوم الخميس 20 يونيو 2024 

القاهرة والوجه البحري 

العظمى 38 

الصغرى 26 

السواحل الشمالية 

العظمى 32 

الصغرى 22 

جنوب سيناء 

العظمى 42 

الصغرى 30 

شمال الصعيد 

العظمى 40 

الصغرى 26 

جنوب سيناء 

العظمى 45 

الصغرى 30 

أطول نهار وأقصر ليل اليوم

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للارصاد الجوية، قد اعلنت أن اليوم يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام تزامنًا مع بدء فصل الصيف والذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

سمات فصل الصيف

واوضحت أن من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

أما في فصل الصيف يكون الاحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمرعبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

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