محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في طنطا وبسيون

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجئة بمراكز طنطا وبسيون وكفر الزيات لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور المرورية، للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجَّه المحافظ خلال جولته بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لنظافة الطرق السريعة وصيانة أعمدة الإنارة بصفة مستمرة، وعدم السماح بوجود أي إشغالات لسهولة حركة سير المواطنين.

وشدد رحمي على إزالة التعديات بالطرق السريعة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

خدمات القوافل العلاجية خلال عيد الأضحى

وأكد المحافظ، أن مديرية الصحة بالغربية كثَّفت الخدمات الطبية والتوعوية ضمن خطة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية والتوعية الصحية ٤٢٦٧ مواطنًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك.

وأشار رحمي إلى تفعيل مبادرات "100 مليون صحة"، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا) ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط -والسكر- والاعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين على الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية وإدارات التثقيف الصحي.