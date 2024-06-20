الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عصابة الماكس" يقترب من المليون الثامن فى 8 أيام عرض بدور السينما

عصابة الماكس
عصابة الماكس

احتل فيلم عصابة الماكس، بطولة النجم أحمد فهمي، المركز الثالث في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري، محققًا أمس رابع أيام عيد الأضحى إيرادات قدرت بـ1،703،606، ليرتفع رصيد الفيلم إلى 7،506،321 إجمالى إيرادات العمل في 8 أيام عرض فقط. 

وينافس فيلم عصابة الماكس لأحمد فهمي ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر المصري في موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي انطلق منذ أيام. 

ومن هذه الأفلام فيلم ولاد رزق 3، الذي تصدر قائمة إيرادات البوكس أوفيس المصري، وكذلك فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، وفيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي وغادة عادل. 

فيلم عصابة الماكس 

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمى. 

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة الماكس". 

ويعد فيلم عصابة الماكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما. 

وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة المكس في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة المكس، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح.

عصابة الماكس فيلم عصابة الماكس إيرادات فيلم عصابة الماكس إجمالى إيرادات فيلم عصابة الماكس إيرادات افلام موسم عيد الأضحى

مواد متعلقة

"Watch it" تطرح الحلقات الجديدة من وثائقى "أم الدنيا"

114 مليون جنيه إجمالى إيرادات "ولاد رزق 3" خلال 8 أيام عرض

محتلًا المركز الأخير.. 4.9 مليون إجمالى إيرادات فيلم "أهل الكهف"

أصالة تطرح أحدث أغانيها "إنسان" من ألبوم "ثم أنا"

فى آخر أيام عرضه بدور السينما.. 42 مليون جنيه إجمالى إيرادات "السرب"

قبل عرض الحلقات الجديدة.. "أُم الدنيا" ضمن الأعلى مشاهدة على "watch it"

فيلم ولاد رزق في المقدمة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024 حتى الآن

"مفيش كده" لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة في يومين

الأكثر قراءة

مصرع شاب غرقًا أثناء السباحة فى أحد شواطئ مطروح

اليوم العالمى للاجئين.. 6 ملايين فلسطينى يعانون أوضاعًا صعبة

"أ 555" لوحة سيارة مميزة بأكثر من مليون جنيه

"أ س د 55".. لوحة معدنية مميزة بـ2.5 مليون جنيه

برلمانى يُثمن الجهود الحكومية المبذولة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: نتنياهو واصل انتقاد إدارة بايدن رغم تحذيرات وزرائه ومستشاريه

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا