"عصابة الماكس" يقترب من المليون الثامن فى 8 أيام عرض بدور السينما

احتل فيلم عصابة الماكس، بطولة النجم أحمد فهمي، المركز الثالث في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري، محققًا أمس رابع أيام عيد الأضحى إيرادات قدرت بـ1،703،606، ليرتفع رصيد الفيلم إلى 7،506،321 إجمالى إيرادات العمل في 8 أيام عرض فقط.

وينافس فيلم عصابة الماكس لأحمد فهمي ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر المصري في موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي انطلق منذ أيام.

ومن هذه الأفلام فيلم ولاد رزق 3، الذي تصدر قائمة إيرادات البوكس أوفيس المصري، وكذلك فيلم اللعب مع العيال من بطولة محمد إمام، وفيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي وغادة عادل.

فيلم عصابة الماكس

ويشارك في فيلم عصابة الماكس عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا، هشام ماجد، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغني ومحمد لطفي ومحمد أسامة أوس أوس وكريم فهمى.

ويجسد أحمد فهمي شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي، وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "عائلة المكسيكي"، الذي تغير اسمه لاحقًا إلى "عصابة الماكس".

ويعد فيلم عصابة الماكس التعاون الأول بين روبي وأحمد فهمي في السينما.

وتم تصوير الفيلم بين محافظتي الفيوم والإسكندرية وعدد من شوارع القاهرة، إضافة إلى الديكورات الداخلية.

فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة المكس في إطار كوميدي حول "المكسيكي"، الذي اعتاد السرقة والتهريب دون مساعدة من أحد، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تُساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تُهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة المكس، إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح.