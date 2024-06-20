الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية قبيل صوم الرسل 2024

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تشهد الكنيسة الكاثوليكية بمصر عددًا من الفعاليات قبيل بدء صوم الرسل 2024، الذي يبدأ الإثنين المقبل ويستمر 15 يومًا

أقيمت فعاليات اللقاء التكويني السنوي لمقاطعة إيمان ونور بشمال مصر والسودان، وذلك في الفترة من الخامس عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري، ببيت الآباء اليسوعيين، بكينج مريوط.

حضر اللقاء ستون فردًا، من أصدقاء (خدام) إيمان ونور، بمشاركة بعض الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة مع أمهاتهم، حيث تضمن أوقات التكوين، والقداسات الإلهية، والفقرات الروحية وأوقات المشاركة، والفقرات الترفيهية.

حضر اللقاء أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لإيمان ونور، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت سوزان، من راهبات المير دي ديو، بالإضافة إلى مسئولي المناطق المختلفة، ومنسقي الجماعات.

الجدير بالذكر أن "إيمان ونور" تقوم بهذا اللقاء السنوي من أجل تكوين وتجديد حياة الجماعات.

فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر المرحلة الابتدائية بإيبارشية سوهاج

من جهته، وتحت رعاية نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وإشراف الأب أوغسطينوس كميل، مسئول لجنة المرحلة الابتدائية بالإيبارشية، نظمت اللجنة فعاليات مؤتمر المرحلة الابتدائية الإيبارشي، تحت عنوان "علمني أن أصلي".

افتُتح اليوم بالقداس الإلهي، الذي ترأسه الأب أوغسطينوس، كما تضمن اليوم أيضًا لقاء روحيا، وفقرات متنوعة. واختتم اليوم بفقرات ترفيهية.  

تضمن اليوم أبناء الصفوف: الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، بمشاركة مائة واثنين وخمسين طفلًا، وثلاثين خادمًا، من مختلف رعايا الإيبارشية.

وتستعد الكنائس للاحتفال بعيد العنصرة الأحد 23 يونيو الجاري، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد العنصرة المجيد بإقامة صلوات القداس الإلهي صباح الأحد، على أن يترأسوا صلوات السجدة مساء الأحد المقبل، وذلك بمقر إيبارشياتهم.

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الاحتفال بعيد العنصرة منذ القرن السابع الميلادى، وتم الاحتفال بالقداس صباح يوم عيد حلول الروح القدس أو عيد العنصرة، ويحتفل بعيد حلول الروح القدس، ومن وقت الساعة التاسعة إلى الساعة 3 بعد الظهر تبدأ صلاة السجدة وهي الذبيحة المسائية.

ويحتفل المسيحيون بعيد العنصرة بعد 50 يومًا من عيد القيامة، ويسمى هذا العيد بعدة أسماء، منها العنصرة أو عيد حلول الروح القدس.

وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم كما ورد في أعمال الرس.

ويعد "العنصرة" أحد الأعياد السيدية الكبرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو ذكرى حلول الروح القدس في تلاميذ السيد المسيح بعد صعوده بعشرة أيام، وهم مجتمعون يصلون جاء من السماء هبوب رياح كالعاصفة وملأ جوانب البيت، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات غير لغتهم؛ حسب رواية سفر أعمال الرسل.

الكنيسة الكاثوليكية لكاثوليكية بمصر بدء صوم الرسل 2024 اللقاء التكويني بكينج مريوط

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