الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 فريق للتوعية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن استمرار تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة من خلال ١٢ فريق توعية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية. 

وأكد وكيل صحة مطروح أهمية رسائل التوعية في تثقيف وتبسيط المعلومات الصحية للمواطنين وتأثيرها في تشكيل ثقافته وتغيير عاداته الصحية التي قد تكون مغلوطة، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكَّلت نقطة فارقة ومهمة في حياة المواطن البسيط واستطاعت الوصول إليه أينما كان، واستهدفت كل الفئات العمرية، وتمكنت من  تغيير حياة الملايين صحيًا.

وأضاف أن صحة المواطن المصري أحد أهم ركائز ومحاور اهتمام القيادة السياسة، وفي محافظة مطروح نسعى دائمًا للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية.

رسائل التوعية

وأشار الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات الرئاسية بصحة مطروح أن رسائل التوعية يتم صياغتها وفق معايير مجتمعية حسب احتياجات الأفراد بالمجتمع ووفق احتياجاته وقضاياه الصحية ويتم ذلك ببساطة لسهولة فهمها والاقتناع بها. 

المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
المبادرات الرئاسية في عيد الأضحي بمطروح
الصحة مطروح التوعية التثقيف الصحي المبادرات الرئاسية

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