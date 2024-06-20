بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.. الكويت تضطر لجدولة قطع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، عن قطع التيار الكهربائي عن 63 منطقة اليوم في المحافظات الست خلال أوقات الذروة من 11 صباحًا حتى 5 مساء.

مدة قطع التيار ستتراوح بين ساعة وساعتين

وأوضحت وزارة الكهرباء الكويتية، في بيان اليوم، أن مدة قطع التيار ستتراوح بين ساعة وساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك.

أسباب انقطاع التيار الكهربائي

وكانت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء الكويتية قد أوضحت، أمس، أن أسباب انقطاع التيار عن أجزاء من نحو 40 منطقة في الكويت هو خروج وحدة توليد كهرباء في محطة الزور الجنوبية بقدرة 300 ميجاواط وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وقالت المصادر الكويتية إن الطاقة المستوردة من الشبكة الخليجية وهي 400 ميجاواط لم تكف لتغطية احتياجات الكويت من الكهرباء.

فيما أرجع وزير الكهرباء الكويتي محمود بوشهري، في تصريحات له أمس ما شهدته الكويت من انقطاعات كهربائية إلى عدم قدرة المحطات الكهربائية على توفير الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية بعد العودة من الإجازة وبدء الأعمال في الجهات المختلفة.

وزير الكهرباء الكويتي.. ارتفاع درجات الحرارة وقلة الترشيد سبب الأزمة

وقال وزير الكهرباء الكويتي، في تصريح لتليفزيون الكويت إن الأحمال كانت مرتفعة جدًا في فترة الذروة من الساعة 11 ظهرًا إلى 5 مساء، مشيرًا إلى إجراء الوزارة القطع المبرمج لبعض مناطق الكويت لحماية المنظومة الكهربائية، لكن لم يتم التركيز على منطقة معينة فيما كانت مدة القطع ما بين ساعة وساعتين.

وأوضح الوزير أن درجة الحرارة بلغت 50 درجة مئوية، فيما كانت في السنوات السابقة 42 درجة، ما زاد الاستهلاك الكهربائي ارتفاعًا ولهذا اضطرت الوزارة لإجراء قطع للتيار وهي خطط موجودة واستباقية لحماية الشبكة الكهربائية.

وقال بوشهري إن مشكلة الكهرباء في الكويت ستحل قريبًا جدًا، حيث تمت الموافقة على مناقصات وعقود الصيانة لرفع كفاءة المحطات، فقد بلغ إجمالي قيمة العقود 180 مليون دينار، وستوفر ما بين 2 إلى 2.5 ألف ميجاواط، وستدخل تباعًا بالخدمة خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع "محطاتنا بخير، وقادرون على استيفاء الطلبات الكهربائية، ولدينا مشكلة بالمواطنين والعملاء في وزارة الكهرباء تتمثل في الاستهلاك المسرف للكهرباء والماء، تقدر بـ2500 ميجاواط، وهو استهلاك مسرف جدًا خلال أوقات الذروة، أمام محطات تحتاج إلى تطوير وبناء محطات جديدة".

وقال وزير الكهرباء الكويتي إنه إذا كان هناك ترشيد استهلاك من قِبل القطاع الصناعي، مثل أن يحول نظام الدوام إلى العمل المسائي، والقطاع الاستثماري والتجاري يساهمان في توفير الاستهلاك من الساعة 11 ظهرًا لغاية 5 مساء، فإن ذلك سيساعد على التخفيف من الاستهلاك.

وحث بوشهري المستهلكين في القطاع السكني الخاص والقطاعات الصناعي والتجاري والاسثتماري، على ترشيد الاستهلاك في فترة الذروة من 11 إلى 5 مساء.