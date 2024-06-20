الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب حازم الجندى: جهود التحالف الوطنى المتواصلة أدخلت البهجة والسرور على المواطنين

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بما قدمته مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي من خدمات ومبادرات خلال الآونة الأخيرة، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.

توزيع الهدايا والحلوى وتوفير صكوك الأضاحي ولحومها وتوزيعها على المواطنين في القرى والنجوع

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن التحالف الوطني نجح في الجهود المبذولة في إدخال البهجة والسرور على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بتوزيع الهدايا والحلوى وتوفير صكوك الأضاحي ولحومها وتوزيعها على المواطنين في القرى والنجوع النائية التي كانت غائبة عن المشهد منذ عقود، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن جهود التحالف الوطني ومسئوليته المجتمعية، ونشر روح التكافل والتعاون في المجتمع.

نجاح التحالف الوطني يعود إلى آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة بما يضمن التكامل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعود إلى آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة، بما يضمن التكامل ويسهم في تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع فى خدمة المواطنين.

ووجّه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التحية لهذا الكيان الوطني على نجاحه في رسم سياسات تنموية تستهدف رفع كفاءة الحياة وتحسين المعيشة للملايين بمختلف محافظات مصر، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فتح الباب لعمل المجتمع المدني بكل حرية، ليساهم كشريك للدولة في تحقيق التنمية المنشودة.

 

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حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد التحالف الوطني للعمل الأهلي عيد الأضحى

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