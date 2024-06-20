الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطار الحرمين السريع.. خدمة مميزة لتنقلات ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة

قطار الحرمين السريع
قطار الحرمين السريع

تجربة تنقل مميزة وميسرة تشمل كل مقومات الراحة والسرعة والأمان، يعيشها حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع الذي يشق طريقه بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورا بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

خدمات ميسرة لحجاج بيت الله الحرام

وبمجرد أن تطأ أقدامهم المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما، يستقل ضيوف الرحمن قطار الحرمين متوجهين إلى مكة لبدء مناسك الحج.

أما الحجاج الذين بدأوا المناسك في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فإنهم بعد طواف الوداع وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، يتوجهون مباشرة عبر القطار إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي وزيارة الرسول الكريم وصاحبيه أبي بكر وعمر "رضي الله عنهما" قبل العودة إلى بلدانهم.

وخط قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديد سريع بطول 453 كم يربط المدينة المنورة ومكة المكرمة، من خلال خط يبلغ طوله 449 كم من مكة إلى المدينة واتصال فرعي بطول 75.3 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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 أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم

ويعمل قطار الحرمين بالطاقة الكهربائية، وهو أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، إذ تصل سرعته إلى 300 كم / ساعة، مستخدما أنظمة إشارات واتصالات متطورة، لذا فهو مكون أساسي في خطة التطوير وبرنامج التوسع في شبكة الخطوط الحديدية السعودية.

تدشين القطار لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين

وتم تدشين القطار لتوفير وسيلة نقل آمنة للحجاج والمعتمرين والمسافرين بين المدينتين المقدستين وكذلك مدينة جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبتمبر 2018، لتلبية الطلب المتنامي لخدمة الأعداد المتزايدة من حجاج بيت الله الحرام، والتخفيف من الزحام على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

ويتم تشغيله بعدد 35 قطارًا كهربائيا تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 4 مقصورات لدرجة الأعمال و8 مقصورات للدرجة السياحية، ومقصورة مطعم؛ فيبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.

وتتميز عربات القطارات بأنها خفيفة وواسعة ومجهزة بمقاعد مريحة توفر مساحة كبيرة للأقدام ومساحة واسعة للأمتعة، كما أن نوافذها البانورامية الكبيرة مثالية أيضا للاستمتاع بالمناظر الخلابة على طول الطريق بين مكة والمدينة.

ويؤكد وزير النقل في المملكة العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الراحة والاطمئنان والأمان لهم في تأدية مناسك الحج.

وقال وزير النقل السعودي في لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء العربية والإسلامية والدولية المشاركين في تغطية موسم الحج إن منظومة النقل السككي للحجاج تشمل قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، ويعد سادس أسرع قطار في العالم حيث تصل مدة رحلة نقل الحجاج بين المدينتين المقدستين إلى نحو ساعتين.

وأوضح أن قطار الحرمين يحتوي على خمس محطات، وهي: محطة مكة المكرمة، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة جدة الرئيسية الواقعة في حي السليمانية، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم

وتعد محطة مطار الملك عبدالعزيز أكبر محطة قطار مرتبطة بالمطارات في العالم، إذ تتواجد على مساحة تتجاوز 105 آلاف متر مربع، وتمتد على عدة طوابق، وترتبط بستة أرصفة للقطار؛ مما يسهم في سهولة الحركة من المحطة وإليها سواء كان ذلك باتجاه مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وتسهم المحطة في تخفيف الزحام الذي تلقاه الطرق المؤدية إلى مطار الملك عبدالعزيز من خلال نقلها للمسافرين الواصلين إليه مباشرة إلى بقية المحطات دون حاجتهم لمغادرة المطارات واستخدام وسائل النقل الأخرى.

وخلال رحلة لقطار الحرمين السريع من جدة إلى المدينة المنورة، أعرب عدد من حجاج بيت الله الحرام في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن سعادتهم بتجربة الانتقال إلى المشاعر المقدسة بواسطة السكك الحديدية، موجهين الشكر للمملكة على كل ما تقدمه من أجل راحة وخدمة ضيوف الرحمن.

وقال عبدالفتاح العمدة (مصر) إن قطار الحرمين السريع يقدم خدمات مميزة للغاية وأسهم في تقليص زمن انتقال الحاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة لتصل إلى ما يعادل نحو ساعتين ونصف.

وأضاف العمدة أن القطار يشكل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الأساسية التي توفرها السلطات السعودية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

بدوره، أشاد عبدالله محمد ( تونس) بمشروع قطار الحرمين السريع، قائلا إنه يوفر للحجاج ومنظمي حملات الحج الكثير من الراحة والتيسير والوقت والجهد في الانتقال بين المدينتين المقدستين.

وأضاف أن تجربة الانتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والعكس بواسطة قطار الحرمين تمثل نقلة كبرى في تهيئة خدمات النقل والمواصلات لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام، خاصة كبار السن والمرضى، وتقليص مدة الوصول من 4 ساعات ونصف إلى ساعتين ونصف فقط.

وفي إطار مواكبتها للطلب الكبير على رحلات قطار الحرمين السريع، قامت الخطوط الحديدية السعودية "سار" خلال موسم الحج لهذا العام بتشغيل أكثر من 3800 رحلة قطار بسعة مقعدية تتجاوز 6ر1 مليون مقعد، بزيادة تتجاوز المائة ألف مقعد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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