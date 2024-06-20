بأعنف الغارات.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل عملياته البرية فى رفح الفلسطينية

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها البرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع أن الآليات العسكرية تتمركز الآن في منطقة زعرب والشابورة؛ حيث تنتقل هذه الآليات من منطقة العودة إلى منطقة الكاراج الشرقي ومن ثم تعود مجددًا إلى منطقة الشابورة.

الصور أظهرت حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشابورة

وأضاف أن الصور أظهرت حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشابورة وفي محيط المستشفي الكويتي غرب مخيم الشابورة، هناك محطة لتحلية المياه تبدو من الصور أن الاحتلال قام بتجريفها، وقد دمر المنطقة التي كانت في الشهور الماضية يقيم بها الصحفيون بمقربة من مستشفى الكويت التخصصي بمدينة رفح.

القصف المدفعي خلال الساعات الماضية طال المناطق الغربية من المدينة

وأوضح أن القصف المدفعي خلال الساعات الماضية طال المناطق الغربية من المدينة وتحديدًا أحياء السعودي "1 و2 و3" ومنطقة حي تل السلطان، وهي المناطق التي تعرضت لأعنف الغارات والقصف المدفعي في غضون الأيام الأخيرة، حيث عمق الاحتلال الإسرائيلي عملياته باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح.