الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الخميس في يورو وكوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

 مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة 

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، بجانب مباراة منتخب إنجلترا ضد الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024، بالإضافة إلى مباراة الأرجنتين ضد كندا، فجر الجمعة، في إفتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024 والقنوات الناقلة

- مباراة سلوفينيا ضد صربيا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة الدنمارك ضد إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 2 Max.

- مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max.

• مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

- مباراة الأرجنتين ضد كندا: في تمام الساعة الثالثة فجر يوم الجمعة.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي 

- مباراة الصفاقسي ضد الترجي: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

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منتخب إنجلترا يتحدى الدنمارك لحسم التأهل مبكرًا فى يورو 2024

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صدام نارى بين إسبانيا وإيطاليا فى قمة مبكرة بـ"يورو 2024"

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دوري نايل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية أمام الداخلية، على استاد "السلام"، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 12 المؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في دوري نايل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، منافسه فاركو، على استاد "القاهرة الدولي" بالإسكندرية، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 12 المؤجلة من بطولة دوري نايل "الدوري المصري" للموسم الجاري 2023-2024.

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