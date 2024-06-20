الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشفى الإصابات الجامعي بأسيوط يستقبل 4600 مريض خلال شهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أسامة فاروق، مدير مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط، إنه تم توقيع الكشف الطبي واستقبال ما يقرب من 4600 مريض في العيادات الخارجية، وتم إجراء 218 عملية جراحية خلال شهر مايو الماضي.

المستشفى يستقبل الحالات من كافة محافظات الصعيد

وأضاف أن المستشفى سجل 785 حالة دخول بالأقسام الداخلية مجاني وخاص، وتم دخول 11 حالة بالعناية المركزة خلال الشهر نفسه، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير المستشفى.

وأشار إلى أن مستشفى الإصابات الجامعي بأسيوط يستقبل الحالات من كافة محافظات الصعيد، وتقدم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

 

وفي سياق آخر، وكان الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قد أشاد في وقت سابق بالعمل المتواصل الذي تشهده جامعة أسيوط؛ لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، والذي يمثل إسهامًا كبيرًا، للتحرك نحو مجتمع أكثر استدامة، وبيئة أفضل.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ إن أسرة الجامعة - أعضاء هيئه التدريس، وجهاز إداري، وطلاب قادةر على تحقيق جامعة مستدامة؛ حيث المشاركة الايجابية، والعمل التطوعي يسود كافة كليات، وقطاعات جامعة أسيوط؛ من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهذه إحدى أولويات جامعة أسيوط في المرحلة الحالية؛ في إطار رؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور المنشاوي؛ الشكر لوزارة التعليم العالي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور؛ لرعايته الكريمة لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وفريق الإعداد، والإشراف على المسابقة، على كل ما يبذلونه من جهود؛ سعيًا  لتحقيق جامعات مصرية مستدامة.

مستشفى الإصابات بمستشفي جامعة أسيوط توقيع الكشف الطبي الدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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