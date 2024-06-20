خبير سياسات دولية: مصر تدافع عن الحق الفلسطينى ولا يمكن المزايدة على دورها

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية نموذجي وقوي، وتدافع عن الحق الفلسطيني لأنها دولة العدل والسلام ولا يمكن المزايدة على دورها، وأجبر العالم على توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الذي قدمته البلاد إلى غزة.

موقف مصر من القضية الفلسطينية نموذجي وقوي

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تتوقف عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنها قدمت الغالي والنفيس للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر هي مساعدات مصرية وبدعم المصريين.

الشعب المصري والرئيس السيسي يدافعان عن قضية عظيمة بها ظلم كبير

وأوضح خبير سياسات دولية أن الشعب المصري والرئيس السيسي يدافعان عن قضية عظيمة بها ظلم كبير يتعرض له الشعب الفلسطيني والأهالي في قطاع غزة، وتستمر معاناة الشعب والفلسطيني والعدوان الإسرائيلي في أيام العيد.