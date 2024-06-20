الخميس.. انطلاق أول عروض باليه "جيزيل" العالمى بالأوبرا و3 فئات لأسعار التذاكر

تنطلق أول عروض الباليه الكلاسيكي العالمي "جيزيل"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء الخميس المقبل الموافق 27 يونيو الجاري، وتقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

وتستمر العروض لمدة أربع ليالٍ من الفن والإبداع أيام 27 و28 يونيو الجاري، و1 و2 يوليو المقبل، وذلك فى إطار خطة الأوبرا المصرية الهادفة برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إلى إعادة إحياء كنوز الفنون الكلاسيكية العالمية.

أسعار تذاكر عروض باليه جيزيل على المسرح الكبير بالأوبرا

ومن المتوقع أن ترفع عروض باليه جيزيل، لافتة كامل العدد خاصة أن معظم التذاكر نفدت فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا المصرية وتم طرح التذاكر بثلاث فئات هي 200 و300 و400 جنيه.

تفاصيل عرض الباليه الكلاسيكي العالمي جيزيل بالأوبرا

ويضم الباليه الكلاسيكي العالمي "جيزيل"، فصلين من تصميم جيان كورالى، جوليس بيرروت وعبدالمنعم كامل، وإخراج أرمينيا كامل، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، تصميم الديكور محمد الغرباوي، وكتب نصه الدرامى الفرنسيان تيوفيل جوتهيو، وجول سان جورج، فيما وضع موسيقاه أدولف آدم مستلهمًا من الفلكلور السلافى وأعمال الكاتب الفرنسى الكبير فيكتور هوجو.

ويعد باليه جيزيل، أحد أشهر العروض الكلاسيكية، الذي يرصد قصة حب رومانسية تجمع بين الواقع والخيال في سيمفونية موسيقية رائعة وأداء حركي بالغ الدقة والجمال.

ويجسد باليه جيزيل، بشكل تراجيدى رومانسى إحدى صور الصراع الطبقى في أوروبا خلال القرن الـ19 من خلال قصة حب النبيل "ألبرت" والفتاة البسيطة "جيزيل" وشخصية "هانز" الذى يسعى إلى الفوز بقلبها، وتتعقد الأحداث حين تكتشف "جيزيل" خديعة "ألبرت" لها وخطبته لامرأة أخرى فتنهي حياتها بيديها ويستدعيها من جسدها الراحل مجموعة أرواح تسمى ويليز ويحكمن على حبيبها بالموت لكنها تساعده في الإفلات من مصيره المشئوم.