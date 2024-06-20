الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"Watch it" تطرح الحلقات الجديدة من وثائقى "أم الدنيا"

أم الدنيا
أم الدنيا

طرحت منصة watch it الحلقات الجديدة من الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا" من بطولة النجمة سوسن بدر، والذي يحمل اسم "إحنا مين". 

وروجت منصة watch it للحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت مقطع فيديو من الحلقات الجديدة مصحوبًا بتعليق "ده السبب اللي شجع القديس مرقس للحديث عن سبب مجيئه للإسكندرية".

الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا ألف حكاية وحكاية، يُعرض الآن ببث حلقتين كل خميس 10 صباحًا حصريًا على WATCH IT. 
 

قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"

ودخل المسلسل الوثائقي أم الدنيا الجزء الثاني، والذي يأتي تحت عنوان "إحنا مين" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it". 

واحتل مسلسل أم الدنيا، من بطولة النجمة سوسن بدر، المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "watch it"، حيث جاء في المركز الأول مسلسل "دواعي السفر"، من بطولة أمير عيد وكامل الباشا، يليه مسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة شيري عادل وإسلام جمال. 

وتعرض منصة "watch it" الحلقات الجديدة من مسلسل أم الدنيا يوم الخميس المقبل، وهي الحلقتان الخامسة والسادسة من العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور منذ انطلاق عرضه. 

مواعيد عرض مسلسل أم الدنيا على watch it 

وتعرض منصة "watch it" مسلسل أم الدنيا للنجمة سوسن بدر بواقع حلقتين حصريًا الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحًا. 

ويعتبر الجزء الثانى من مسلسل أم الدنيا أحدث الأعمال الأصلية لمنصة «WATCH IT» الرقمية، ومن المقرر أن تعرضه بشكل حصرى يوم الخميس من كل أسبوع. 

وهى السلسلة الوثائقية التى حققت نجاحًا كبيرًا فى جزئها الأول من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

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