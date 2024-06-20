الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الروايات المتأهلة للقائمة الطويلة لجائزة طه حسين بنادي القصة

جائزة طه حسين للرواية
جائزة طه حسين للرواية المنشورة

كشف نادي القصة بالقاهرة، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية ــ فئة الروايات المنشورة 2024، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والتابع لوزارة الثقافة.

الروايات المتأهلة

وقال الكاتب أحمد قرني، رئيس لجنة الجوائز والمسابقات بنادي القصة، إنه في إطار التعاون بين نادي القصة، وصندوق التنمية الثقافية، أعلن  نادي القصة بالقاهرة، عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024، والتي تضمنت 10 روايات. 

وكان باب الترشح والتقدم لجائزة طه حسين للرواية ــ فئة الروايات المنشورة، قد أعلن منذ مطلع مايو الماضي 2024، واستمر حتي حتى العشرين من نفس الشهر.

 وشهدت جائزة طه حسين للروايات المنشورة، إقبالا كبيرا من الروائيين المصريين وعلى الفور قامت لجنة المسابقات بالنادي بتشكيل لجان الفحص من كبار الكتاب والنقاد، وانتهت لجنة المسابقات من إعداد القائمة الطويلة للجائزة، والتي تضمنت الأعمال الروائية الآتية:

1- رواية “الأستاذ” تأليف ياسر أبو السعود

2-رواية “جريمة حياة” تأليف شيرين شحاتة

3- رواية “المس العاشق” تأليف أحمد عبده

4- رواية “العسال” تأليف حارس كامل يوسف

5- رواية “ميراث الخوف” تأليف أمينة الزغبي

6- رواية “فيلا القاضي” تأليف عمرو دنقل

7- رواية “في رحاب البطل كانت لنا أيام” تأليف محمد كسبر

8- رواية “التاريخ الذكوري لدرة” تأليف منى خليل

9- رواية “ستانلي” تأليف ريم أبو عيد

10- رواية “حائط بلا مبكى” تأليف فكرية أحمد

وقرر نادي القصة منح الروايات التي تصل إلى قائمة الخمسة ــ في جائزة طه حسين للروية فئة الروايات المنشورة 2024 ــ ولم يحالفها الحظ بالفوز بإحدى جوائز المسابقة، تقرر منحهم جوائز تشجيعية عبارة عن درع النادي وشهادة تقدير.

يشار إلي أن مسابقة طه حسين للرواية ــ فئة الرواية المنشورة 2024، والتي  ينظمها نادي القصة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، تبلغ وقيمتها ثلاثون ألف جنيه، توزع على مركزين، الأول والمركز الثاني يحصل الفائز بالمركز الأول علي عشرون ألفا جنيها – بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني علي عشرة آلاف جنيها.

طه حسين جائزة طه حسين للرواية نادي القصة القائمة الطويلة لجائزة طه حسين الكاتب محمد السيد عيد الكاتب أحمد قرني

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