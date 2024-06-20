الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصريين الأحرار": الاهتمام بالاقتصاد أولوية للحكومة الجديدة

عصام خليل
عصام خليل

وضع النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الأولويات القادمة على مائدة الحكومة الجديدة فور تشكيلها، على رأسها الاهتمام بالاقتصاد الوطني الذي يبدأ من الحفاظ على محددات الأمن القومي، وفتح أبواب وقنوات للاستخدام الأمثل للفرص الاقتصادية المصرية المتاحة أمام المستثمرين، استكمالًا لما بدأته مصر من تمهيد للبنية التحتية كركيزة ودعائم أساسية للاستثمارات المستدامة.

وقال "خليل"، في تصريحات خاصة، إن تذليل العقبات أمام المستثمرين وخلق بيئة استثمارية اقتصادية جاذبة، خطوة هامة نحو تعزيز روافد دعم قاطرة الاقتصاد القومي، والعمل على دفع عجلة الإنتاج بالتوازي سيساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومؤشرات اقتصادية سليمة.

وطالب بضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم، كروافد هامة  تتطلب المزيد من العمل والجهود والرؤية الثاقبة باعتبارهما منفذًا لتحقيق الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وفيما يتعلق بالملف السياسي، أكد على ضرورة الاهتمام من خلال وضع خريطة عمل جديدة تستهدف فتح مساحات أكثر اتساعًا في تطوير المشاركة السياسية، والتعاون الفاعل مع الأحزاب والقوى الوطنية لتحقيق أفضل صورة لخدمة المواطن.

وطالب الحكومة بضرورة التعامل وفقًا لاستراتيجية مرهونة بوضع سياسات؛ لتكون بمثابة العمود الفقري  للحكومة تكون مرتبطة بتسلسل عملي غير مرتبط بأسماء أفراد؛ لتحقيق ضمان الاستدامة المؤسسية، وهو ما يعود بالنفع لبناء الإنسان.

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