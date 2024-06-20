تفاصيل قرعة منتخبي الطائرة الشاطئية في البطولة الإفريقية بالمغرب

أسفرت قرعة منافسات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، عن وقوع منتخب مصر الوطني للرجال ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم بجانب الفراعنة كلا من منتخب المغرب صاحب الأرض و غانا و غينيا بيساو.

بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الرابعة التي تضم غانا والكاميرون.

ممثلي المنتخبين

ويمثل منتخب الرجال في البطولة الإفريقية الثنائي: عاطف عادل ويوسف ناصر، ويمثل منتخب السيدات: دعاء الغباشي ومروة مجدي.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من: الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.

جدير بالذكر أن منتخب الرجال والسيدات في حالة فنية وبدنية عالية بعد انتظامهما مؤخرا في معسكر مغلق قبل السفر إلى المغرب، ويأمل مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر في نجاح المنتخبين والفوز باللقب الإفريقي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس .

رئيس اتحاد الطائرة يزور معسكر منتخب الرجال قبل السفر إلي اليابان

يأتي هذا فيما، دخل منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال المرحلة الأخيرة من الاعداد قبل السفر الى اليابان لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الياباني قبل التوجه الى الصين للمشاركة في بطولة التحدي المؤهلة للدوري العالمي.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على زيارة معسكر المنتخب الوطني والاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين واطمئنان على حالة اللاعبين والجهاز الفنى خلال معسكرهم الحالي .

وأكد المهندس ياسر قمر أن معنويات اللاعبين جيدة وهناك حالة من التركيز لدى الجميع وتعهد لاعبى المنتخب على بذل أقصى جهد خلال المرحلة المقبلة التى تشهد مشاركة المنتخب الوطنى في معسكر خارجي باليابان يتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخب اليابان ثم التوجه الى الصين للمشاركة في بطولة التحدي قبل المحطة الاهم والاصعب في مشوار الفراعنة بالمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس.



واوضح المهندس ياسر قمر أن منتخبا الرجال والسيدات للكرة الطائرة الشاطئية يواصلان الإستعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية بالمغرب خلال الفترة من 18 وحتي 24 من الشهر الجاري والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس.

وأعرب المهندس ياسر قمر عن ارتياحه الشديد للنتائج الإيجابية التى تحققت في الفترة الاخيرة تحت قيادة مجلس الإدارة مؤكداً أن هذا النجاح جاء نتيجة التخطيط السليم والعمل بإخلاص طوال المرحلة الماضية ونأمل ان يواصل المنتخبات الوطنية انتصاراتهم في المحافل العالمية والاولمبية لاستكمال مسيرة المجلس الناجحه.