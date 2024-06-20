الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد فتح باب التظلمات لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، عن بدء استقبال طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024 اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وستستمر فترة تلقي التظلمات لمدة 15 يومًا، باستثناء أيام الجمع والعطلات.

وأوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن إجراءات التظلمات تتضمن تقديم طلب التظلم وسداد الرسوم المقدارها 35 جنيهًا لكل مادة، سيتم توفير مراكز مخصصة لتلقي التظلمات في كل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، بهدف تسهيل العملية على أولياء الأمور، وأشار إلى أن الإجراءات تشمل تكليف الموجه الأول لكل مادة في كل إدارة تعليمية بفحص التظلمات من خلال لجنة مشكلة من قبل المديرية.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعلن  نتائج الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2023-2024، حيث جرى الإعلان في حضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، وأظهرت النتائج نسبة نجاح بلغت 83.77% للشهادة الإعدادية العامة في الدور الأول.

تأتي فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية بعد الإعلان عن النتائج الأولية، وهذه الخطوة تعكس حرص الجهات التعليمية على تقديم فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتعبير عن أي استياء أو اعتراض على النتائج الحالية، تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية التصحيح وتقديم الفرصة المناسبة للمراجعة والتصحيح في حال وجود أي أخطاء.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المساهمة في تحسين وتطوير نظام التعليم، وتعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة. كما تعتبر فرصة للتحقق من صحة عملية التصحيح وتصحيح أي أخطاء قد تكون قد حدثت.

 ومن المتوقع أن يستجيب العديد من الطلاب وأولياء الأمور لهذه الفرصة المقدمة لهم لتقديم التظلمات بشأن النتائج، يمكن أن تكون هناك عدة أسباب وراء تقديم التظلمات، بما في ذلك تقييم غير دقيق للإجابات، أخطاء في التصحيح، أو أي عوامل أخرى قد تؤثر على نتائج الطلاب.

قد يترتب على هذا القرار زيادة في عدد الطلبات المقدمة والتي يجب فحصها ودراستها بعناية من قبل اللجان المعنية. ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه التظلمات بشكل عادل ومنصف، مع إعطاء كل طالب فرصة لتوضيح موقفه وتقديم الأدلة المناسبة إن وجدت.

من الجدير بالذكر أن نسبة النجاح المرتفعة التي تم الإعلان عنها للشهادة الإعدادية العامة في الدور الأول تعكس جهود الطلاب والمعلمين في العام الدراسي 2023-2024 ومع ذلك، فإن احتمالية وجود بعض الطلاب الذين يشعرون بعدم رضاهم عن النتائج أمر متوقع، ولذلك يأتي دور فتح باب التظلمات لتلبية هذه المخاوف والتعامل معها بشكل صحيح.

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