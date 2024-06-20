الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 5520 طنًا من القمامة والتراكمات من شوارع الغربية

حملة نظافة
حملة نظافة

واصلت محافظة الغربية، حملاتها اليومية للتخلص من التراكمات والمخلفات في المحافظة، فقد تم رفع ما يقدر بـ5520 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال فترة قدرت بـ24 ساعة فقط، وذلك خلال رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأشار إلى أن جميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية سخرت كل المعدات المتاحة لهم لدعم هذه الحملات، وتم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق، ما أسهم في تحسين المظهر العام للمحافظة.

وأعرب "رحمي" عن استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، وشدد على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، حيث أشار إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض. 

وعلى صعيد متصل، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة الغربية، اليوم الخميس خامس أيام عيد الأضحى، طقس مشمس شديد الحرارة نهارا ومائل للحرارة ليلا، ورياح نشطة أحيانا.

ووفقًا لتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظة الغربية، طقسا شديد الحرارة نهارا ومائلا للحرارة ليلا، وأن تكون درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالتعامل السريع حال حدوث تقلبات طارئة أو مفاجئة فى الطقس والأحوال الجوية، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمركبات والمواطنين، وحفاظا على أرواح المواطنين خصوصا فى حالات الأمطار، أو الرياح الشديدة التى قد تنتج عنها سقوط الأشجار أوالأسلاك الكهربائية فى الطرق أو الشوارع.

وعلي صعيد منفصل، استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والمستمرة لليوم الرابع على التوالي والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة المحلة، مركز ومدينة سمنود، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

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