رفع 99 حالة إشغال متنوعة من شوارع زفتى

نفذ قسم المرافق بمركز ومدينة زفتى، بالتعاون مع قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة شاملة على الشوارع والميادين في المدينة، تحت إشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

يأتي ذلك في محاولة للقضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، وأكد المحافظ، على رؤساء المدن الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.

وجاءت هذه الحملة بالتعاون والتنسيق مع مركز ومدينة زفتي، وذلك في مبادرة لتحسين المظهر العام وتوفير بيئة نظيفة ومريحة وآمنة للمواطنين، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدينة زفتي، خاصة شارعي البحر والجيش الرئيسيين، حيث تم رفع 99 حالة إشغال متنوعة، تضمنت الإشغالات المرفوعة إزالة الإشغالات من الأرصفة المخصصة للمشاة، والتصدي للعربات اليدوية الخشبية التي يستخدمها الباعة الجائلون، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانية التي تعوق حركة المرور، وكذلك إزالة الحواجز الحديدية التي تعوق حركة المرور على الطرق، وتم تخزين المضبوطات في مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التنبيه عليهم بعدم العودة للقيام بنفس الممارسات مرة أخرى.

من جهته، أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز بهدف توفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، وحماية الأرصفة المخصصة للمشاة من التجاوزات، ومنع استغلال المحلات والباعة الجائلين لإجازة عيد الأضحى ومكافحة جميع أشكال الإشغالات على الطرق وتحسين حركة المرور.

وشدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق والملاهي، التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملة إشغالات بمدينة زفتى