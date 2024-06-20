المغرب يعلن إنقاذ 91 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل الأطلسى

أعلنت البحرية المغربية، الأربعاء، إنقاذ 91 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئ إقليم الصحراء (المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو) المطلة على المحيط الأطلسي.

جاء ذلك بحسب بيان نشره الجيش المغربي عبر حسابه على "فيسبوك".

وأوضح البيان أن وحدة تابعة للبحرية الملكية تمكنت، بسواحل مدينة الداخلة (بإقليم الصحراء)، من إنقاذ قارب كان على متنه 91 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء".

وأفاد أن المهاجرين تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وقالت الوزارة، حينها، إنه "تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للإتجار بالبشر خلال 2023، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ2022".

وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.