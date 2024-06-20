الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شركة WestJet الكندية تلغي 40 رحلة جوية تحسبا لإضراب العمال اليوم

شركة WestJet الكندية
شركة WestJet الكندية

ألغت شركة WestJet الكندية الأربعاء نحو 40 رحلة جوية تحسبا لإضراب محتمل يعتزم القيام به عمال صيانة الطائرات لديها يوم الخميس.

وأوضحت الشركة أنها بهذه الخطوة تريد تجنيب الركاب والطائرات أي طارئ حال حدوث إضراب.

وأشارت شركة الطيران إلى تأثر نحو 6500 مسافر بالقرار الذي يشمل الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وحسبما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية ”فلايت أوير فإنه وبحلول بعد ظهر الأربعاء كانت الشركة قد ألغت عشرين رحلة، أو ما يعادل 4% من جدول رحلاتها، بعد إلغاء خمس رحلات الثلاثاء.

وقالت شركة الطيران إنها تحاول إيجاد ترتيبات بديلة للعملاء الذين تم ألغاء رحلاتهم، مشيرة إلى أنها بدأت في إلغاء رحلاتها من أجل ركن الطائرات بطريقة آمنة ومنظمة.

ويستعد حوالي 670 ميكانيكيا من WestJet، للتوقف عن العمل في وقت مبكر من ليلة الخميس بعد تقديم إشعار الإضراب لشركة الطيران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء إلغاء الرحلة بينما تنتظر WestJet الرد على طلبها بأن يتدخل مجلس العلاقات الصناعية الكندي، وتقول الشركة إنه في حالة قبول هذه الخطوة، فإنها ستحيل النزاع إلى التحكيم وتمنع كلا الجانبين من قيام الإضراب.

وتعارض النقابة، التي صوت أعضاؤها بأغلبية ساحقة على رفض الاتفاق المبدئي الأسبوع الماضي، هذه الخطوة.

 

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