الهيئة القومية للأنفاق: مترو أبوقير بالإسكندرية يستغرق 30 شهرًا

قال طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة في عام 2027.

وأضاف “الجويلي”، في تصريحات له، أنه بالنسبة لمترو أبوقير بالإسكندرية سوف يستغرق 30 شهرًا، بدأت من 1 يناير 2024 وذلك لافتتاح المرحلة الأولى.

وأكد أن محطة المتحف المصري الكبير في الخط الرابع لمترو الأنفاق هى المحطة ذات الأولوية القصوى، وسيتم الانتهاء من الشوارع المحيطة بالمتحف فور افتتاح المتحف حتى لا تتم إعاقة حركة الزوّار للمتحف مع استكمال أعمال المترو.