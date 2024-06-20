الخميس 20 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة الصحة: خصصنا 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج

حجاج
حجاج

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها خصصت أرقام للحجاج للتواصل مع فرق البعثة الطبية أثناء أداء مناسك الحج، حيث يحصل الحاج على الخدمة مجانا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 11 عيادة للبعثة الطبية المصرية للحج، لتقديم خدمات الكشف وصرف علاج «مجانا» للحجاج المصريين، خلال موسم الحج لعام «2023 مـ - 1444 هـ».

من جانبه أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 9 عيادات فى مكة المكرمة، منهم 6 عيادات بشارع إبراهيم الخليل، بفنادق ( أبراج مكة - إعمار جراند - إعمار المنار - الماسة بدر - نزيل المشاعر - دار الخليل الرشد)، و3 عيادات فى شارع أجياد بفنادق (الماسة جراند - ريحان المشاعر - رمادا دار الفائزين).

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