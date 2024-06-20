الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. تسيير 12 رحلة فى ثانى أيام الجسر الجوى لعودة الحجاج

عودة الحجاج
عودة الحجاج

قالت شركة مصر للطيران، إنها تسير اليوم الخميس، 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن، بواقع 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة و1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة؛ وذلك لعودة حجاج بعثة وزارات: "الداخلية"، "العدل"، "السياحة"، "الطيران المدني"، و"تضامن الجيزة"، وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والإسكندرية، وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وبدأت شركة "مصر للطيران" جسرها الجوي أمس الأربعاء؛ لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية بواقع 8 رحلات بخط سير جدة- القاهرة و1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية "مصر للطيران" ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهي مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

عودة الحجاج الجسر الجوي مصر للطيران تفويج الحجاج

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