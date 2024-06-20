الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوتين: روسيا ستواصل زيادة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام، بحسب القاهرة الإخبارية.

ونشر موقع الكرملين على الإنترنت مقالًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعنوان "روسيا وفيتنام: صداقة اجتازت اختبار الزمن".

وجاء في المقال: "سنواصل مع أصدقائنا الفيتناميين بناء العلاقات الثنائية وتطوير التعاون لصالح شعبينا، بما يخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم ككل".

وأضاف الرئيس الروسي: "لدينا تقييمات مماثلة للوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونرى فيتنام كشريك متشابه في التفكير في تشكيل هيكل جديد للأمن الأوراسي المتساوي وغير القابل للتجزئة على أساس شامل وغير تمييزي".

ووعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تواصل روسيا الاتحادية تعليم الطلاب الفيتناميين في الجامعات الروسية،على نفقة ميزانيتها وستساعد في إطلاق مشاريع أكاديمية مشتركة.

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