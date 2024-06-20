الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متقاعد يابانى يستعين بـ"ChatGPT" لتطوير تطبيقات مخصصة لكبار السن

ChatGPT
ChatGPT

عادة ما يقرر المتقاعدون السفر، أو ممارسة الرياضة، أو زراعة الحدائق، لكن الياباني توميجي سوزوكي ركّز اهتمامه على برمجة الكمبيوتر.

وفي سن التاسعة والثمانين، يعمل سوزوكي على ابتكار تطبيقات مخصصة لكبار السن، مستعينًا ببرنامج تشات جي بي تي “ChatGPT” القائم على الذكاء الاصطناعي.

وابتكر المتقاعد الياباني، حتى اليوم، 11 تطبيقًا مجانيًا مخصصًا لكبار السن، يمكن تحميلها عبر هواتف "آيفون".

ويتمثل أحدث إبداعاته بعرض شرائح تُظهر للمستخدم الأغراض التي لا ينبغي نسيانها عند مغادرة المنزل، من المحفظة إلى أدوات السمع، وصولًا إلى بطاقة التأمين الصحي.

وطرأت له فكرة هذا التطبيق بعد أن نسي في أحد الأيام أطقم أسنانه حين كان على وشك ركوب قطار فائق السرعة.

وعن تجربته، قال ضاحكًا: "هذا ما يحدث لكبار السن"، ويعتبر أن من الأفضل أن يكون مبتكر التطبيقات من كبار السن كونه يدرك ما هو مفيد لهم.

وتابع: "بغض النظر عن جهودهم، لا أعتقد أن الشباب يفهمون احتياجات كبار السن وتطلعاتهم".

وتسجل اليابان أعلى نسبة مسنّين في العالم، بعد موناكو، إذ تتخطى أعمار نحو ثلث سكانها 65 عامًا، فضلًا عن أن يابانيًا من كل 10 يزيد عمره على 80 عامًا.

ويثير انخفاض معدل المواليد مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة في البلاد، في ظل نقص في أعداد العاملين الذين يُلبّون احتياجات الأعداد المتزايدة من المتقاعدين.

وكان سوزوكي يعمل في مجال التجارة الدولية، لكنه بات مهتمًا بأجهزة الكمبيوتر بعد تقاعده، وأخذ دروسًا في البرمجة في أوائل عام 2010.

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