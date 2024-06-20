رئيس قبرص: لا نشارك فى أى عمليات عسكرية بالمنطقة

نفى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أمس الأربعاء، انحياز بلاده إلى أي من طرفي الحرب على قطاع غزة، ردًا على تصريحات الأمين العام لجماعة "حزب الله" حسن نصر الله بأنها قبرص ستكون "جزءًا من الحرب" في حال فتحت قواعدها لشن هجوم إسرائيلي على لبنان.

وقال خريستودوليدس: "قبرص ليست جزءًا من المشكلة، إنها جزء من الحل. وهذا الدور واضح، على سبيل المثال، من خلال ممر (المساعدات) الإنسانية الذي لاقى قبولًا ليس فقط في العالم العربي، وإنما من المجتمع الدولي أيضًا"، وذلك في إشارة إلى شحنات المساعدات من قبرص إلى غزة.