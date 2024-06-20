الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الروسية تنفى وجود اتصالات منتظمة حول قمة السلام

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وجود اتصالات بين روسيا وسويسرا بشأن القمة حول أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو لم تعتبر برن طرفًا محايدًا منذ فترة طويلة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن زاخاروفا قولها - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة -: "لقد أوضحنا في أكثر من مناسبة تقييماتنا وموقفنا السلبي تجاه هذا الحدث في بورغنستوك على مستويات مختلفة، وذلك بالتأكيد معروف لدى الجانب السويسري".

وأضافت: "من الصعب أن تكون هناك (اتصالات منتظمة) بين موسكو وبرن حول هذا الموضوع، الذي يتحدث عنه رئيس الخارجية السويسرية، لعدة أسباب".

وتابعت: "أولًا، لا نرى أي جدوى من مناقشة شيء ليس له في البداية أي مضمون أو تطبيق عملي على الظروف الحقيقية، وثانيًا لم نعد نعتبر الاتحاد، الذي استضاف مثل هذه التجمعات، طرفًا محايدًا منذ فترة طويلة".

وجاءت تصريحات زاخاروفا ردًا على سؤال من الصحافة بأنه "في 16 يونيو، أعلن وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس عن (اتصالات منتظمة) تجريها برن مع موسكو في سياق جهود سويسرا لتنظيم وإجراء ما يسمى بقمة السلام بشأن أوكرانيا".

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